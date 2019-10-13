РИАМО - 13 окт. По факту аварии, произошедшей в ночь на воскресенье на 133-м километре автодороге М-6 «Каспий» в городском округе Кашира, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

На трассе столкнулись автомобили «Лада Приора» и Hyundai Solaris. В результате аварии погибли пять пассажиров, находившихся в отечественном авто, в том числе и семилетний ребенок.

«По предварительной информации, водитель отечественной машины не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с иномаркой», - отмечается в материале.

Пассажирка Hyundai и еще две несовершеннолетние девочки из «Лады», а также оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Уголовное дело по факту аварии возбуждено по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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