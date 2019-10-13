РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 окт. В подмосковном Дзержинском свыше 120 многодетных семей с 2011 года получили земельные участки, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации горокруга.

«С начала действия закона Московской области от 1 июня 2011 года «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» земельные участки предоставлялись на территории городских округов Шатура и Озеры, а также на территории Раменского. Земельные участки предоставлены 124 многодетным семьям», — сказал замглавы администрации муниципалитета Василий Сидоренко.

Он подчеркнул, что в 2019 году многодетным семьям городского округа, состоящим на учете в целях бесплатного предоставления земельных участков, предоставлено шесть земельных участков на территории Раменского округа.