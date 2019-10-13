РИАМО - 13 окт. В центрах «Мои документы» в Москве организуют мастер-классы, лекции и семинары для посетителей, бесплатные мероприятия пройдут с 14 по 19 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На мастер-классах «Mos.ru: как получать услуги, не выходя из дома» можно будет узнать, как получать государственные услуги в электронном виде. Лектор поможет зарегистрироваться в личном кабинете на сайте mos.ru, а также научит корректно передавать показания приборов учета и записываться на прием в государственные учреждения», - говорится в сообщении.

Также будут организованы лекции по многим другим темам. Например, 14 октября во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО (Пресненская набережная, дом 2) пройдет семинар «Финмодель, ТЭО, бизнес-план, инвестпроект, бюджет — в чем разница?», где расскажут о планировании бизнеса и том, как открыть свое дело. Для участия нужно предварительно зарегистрироваться.

15 октября пройдет семинар «20 шагов: как стать человеком-брендом?». Его проведут на площадке флагманского офиса «Мои документы» ЮЗАО (Новоясеневский проспект, дом 1). А в тот же день в центре госуслуг района Восточное Измайлово (Измайловский проспект, дом 93, корпус 1) проведут мастер-класс «Мишка. Кедр. Шишка», на котором научат высаживать кедр.

«Во флагманском офисе «Мои документы» ЮЗАО 16 октября проведут семинар «Деловое письмо: эффективно пишем, правильно отвечаем». Речь пойдет о бесплатной рекламе и деловом этикете в социальных сетях. Посетители смогут получить уникальный шаблон письма и задать вопросы о продвижении бизнеса без финансовых вложений», - отмечается в материале.

В этот же день во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО состоится семинар «Маркетинг в социальных сетях (SMM)». А 19 октября здесь также расскажут о кросс-маркетинге.

Также во многих центрах госуслуг пройдут курсы компьютерной грамотности. Со списком офисов, в которых пройдут мероприятия, и графиком их проведения можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.