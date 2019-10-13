РИАМО – 13 окт. В ряде регионов России начались сокращения сотрудников Госавтоинспекции, планируется сократить около 2 тысяч штатных единиц, сообщает ТАСС.

«В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет», — сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

Он отметил, что это связано с укреплением подразделений по вопросам миграции МВД. Кроме того, сокращения не повлияют на работу ГИБДД.

Ранее в Минфине России представили масштабную реформу госуправления, предполагающую сокращение штата госслужащих.

До 2022 года планируется уволить примерно 13 тысяч чиновников.