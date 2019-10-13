РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ)- 13 окт. В подмосковном Дзержинском во дворе домов №№28 и 29 на Томилинской улице открыли новую площадку по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сообщила временно исполняющая полномочия главы горокруга Людмила Иванова.

«Плюс одна детская площадка в копилку тех, что в этом (2019 - ред.) году установили по программе губернатора Подмосковья. Это двор возле домов №№28 и 29 по улице Томилинская», - написала Иванова в своем Instagram-аккаунте.

⠀

Она добавила, что площадку жители ждали долго. Они первое время не верили, что на месте заасфальтированного участка появится современный игровой комплекс.

⠀

«В этом году мы добились, что в Дзержинском по губернаторской программе установят четыре площадки вместо запланированной одной», - заключила Иванова.