РИАМО – 13 окт. Появилось видео с места страшного ДТП в городском округе Кашира недалеко от деревни Каменки, авария произошла в ночь на воскресенье, сообщает РЕН ТВ.

На кадрах видно, что дорогу после столкновения двух автомобилей освободили, часть вещей пострадавших лежит в стороне от трассы. Можно разглядеть обувь, детскую одежду, игрушки, сумки, а также искореженные части автомобилей.

«Авария произошла в ночь на 13 октября в районе деревни Каменки. По предварительным данным, водитель легковушки вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем», — говорится в сообщении.

В происшествии погибли пять человек, в том числе один ребенок, еще пять человек пострадали.

ВИДЕО с места смертельного ДТП в Кашире>>