РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. В подмосковном Подольске активисты выбрали старосту и общественный совет деревни Булатово, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«В деревне Булатово 12 октября прошла встреча по вопросу выбора старосты. В ней принял участие замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов, а также представители территориального отдела «Дубровицкий», жителей деревни. Единогласно жителями был выбран староста А.Т. Самсонов и общественный совет в количестве трех человек», - отметил Боярко на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что также на встрече обсуждались вопросы освещения улицы Лесной, обустройства мусоросборочной площадки, детской игровой площадки и прочее.