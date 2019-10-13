РИАМО - 13 окт. В столице для людей старшего возраста на период с 14 по 20 октября в рамках проект «Московское долголетие» организуют массу мероприятий, они пройдут как на открытых площадках города, так и в центрах социальной защиты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, 14 октября в 12:00 состоится концерт музыкального коллектива «Хорошее настроение». Мероприятие пройдет на площадке по адресу: Нагорный район, улица Фруктовая, дом 5, корпус 3. А уже 15 октября в 14:00 в районе Сокол по адресу: улица Сальвадора Альенде, дом 1, стартует второй этап окружного вокального конкурса «Голос долголетия», участие в котором примут лучшие вокалисты старшего возраста из Северного округа.

«Участников проекта из района Печатники в среду, 16 октября, приглашают присоединиться к спортивным играм, квестам и викторинам. Встреча пройдет по адресу: улица 1-я Курьяновская, дом 35. Начало в 15:00», - отмечается в материале.

17 октября состоится выступление театральной студии под руководством режиссера Екатерины Денисовой. Его организуют на базе территориального центра социального обслуживания «Орехово», который находится по адресу: улица Шипиловская, дом 9, корпус 2. Мероприятие начнется в 12:00.

Первый межрайонный кибертурнир пройдет в столице 18 октября. Участники соревнований покажут себя в поиске информации в интернете, оформлении документов в редакторах и скоростной работе в социальных сетях. Стартует кибертурнир в 19:00.