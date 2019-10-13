РИАМО – 13 окт. В Москве наступает метеорологический сезон предзимье, ожидается понижение температуры, сообщает ТАСС.

Предзимье – это метеорологический сезон, который длится с середины октября по середину декабря. Теплая погода сменяется значительным похолоданием на 5-6 градусов.

«Сказка, к сожалению, действительно закончится. В некоторых прогнозах к четвергу уже заметное понижение температуры: днем около 6-8 градусов, ночью - около 2, осень закончилась», — пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что у синоптиков есть своя рубрикация сезонов. Эти сезоны не совпадают с календарными.

По словам эксперта, 15 октября в столице днем будет около 11-13 градусов, 16 октября — около 9-14 градусов.

Днем в воскресенье в Московском регионе ожидается ветер с порывами до 17 метров секунду, небольшие дожди и до плюс 13 градусов.

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