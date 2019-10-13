РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 окт. В Домодедове разыскивают пропавшего 25 сентября 29-летнего Александра Широкова, сообщается на официальной странице «Инфорг Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Широков Александр Сергеевич, 29 лет, аэропорт Домодедово, городской округ Домодедово, Московская область. С 25 сентября 2019 года его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Рост Александра 180 сантиметров, он нормального телосложения. У него русые волосы и карие глаза.

Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.