РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 13 окт. В поселке Томилино подмосковных Люберец для жителей провели парковую тренировку, посетителям показали элементы самообороны, сообщила «РИАМО в Люберцах» член правления «РосМолСпорт Московской области» Наталья Муравьева.

Тренировка в рамках проекта «Парковый спорт» прошла 12 октября в томилинском парке Сказок. Мероприятие организовали «РосМолСпорт Московской области» и МУ «Парк культуры и отдыха» при поддержке территориального управления «Томилино-Октябрьский», МГЕР, Молодежного парламента, комитета по культуре и спорткомитета администрации горокруга и общественной палаты Люберец.

«В рамках мероприятия посетители парка смогли увидеть чемпионские пояса двукратного чемпиона мира по ММА Алана Хадзиева и показательное выступление его воспитанницы, которая готовится к будущим первенствам. Также все желающие смогли поучаствовать в тренировке от чемпиона мира. Алан провел разминку, затем показал присутствующим основные приемы, применяемые в ММА, и удары. Общественник во время тренировки продемонстрировал несколько элементов самообороны, которые смогут помочь горожанам не стать жертвой хулиганов», - сказала Муравьева.

Она добавила, что во время тренировки выступила певица, актриса Пушкинского театра Юлиана Суворова. Во время мероприятия председатель «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян показал несколько силовых номеров.

«Организаторы благодарят жителей поселка Томилино за теплый прием. Они, невзирая на непогоду, пришли поддержать новый региональный всесезонный проект», - заключила Муравьева.