РИАМО - 13 окт. В Москве полицейские расследуют похищение специальной техники, совершенное накануне неизвестным, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

О пропаже экскаватора погрузчика стоимостью 2,5 миллиона рублей сообщил накануне мужчина 1993 года. По его словам, машину угнали по адресу: Москва, поселение Сосенское, 41-й километр Калужского шоссе.

«Сотрудниками полиции установлено, что в период с 15:00 11 октября по 08:30 12 октября неизвестный по указанному адресу совершил кражу экскаватора-погрузчика JCB 3CX-4WS-SM, принадлежащего ООО», - рассказал собеседник агентства.

После этого злоумышленник скрылся. В данный момент его разыскивает полиция. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».