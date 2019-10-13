РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Волонтеры движения «Милосердие – Подольск» передали гуманитарный груз с одеждой и обувью Людиновскому благочинию Калужской епархии, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На днях «Лавка добра» волонтерского движения «Милосердие-Подольск» отправила в Людиновское благочиние Калужской епархии машину с гуманитарной помощью. Это одежда взрослая и детская, обувь, школьная форма, ролики, коляска, ванночка для купания младенца, детский велосипед-коляска, одежда для младенцев, посуда, постельные принадлежности и многое другое. Передали также лекарства от фармацевтической компании и новую одежду от подольской швейной фабрики», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что с социальной службой Людиновского благочиния волонтерское движение знакомо давно. Служба оказывает помощь многодетным и малоимущим семьям города и района. Часть вещей будет передана центру социальной помощи семье и детям «Чайка» Калужской области.