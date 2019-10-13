РИАМО - 13 окт. В центре Москвы на Большой Ордынке произошел конфликт между посетителями ресторана, один из них открыл стрельбу и ранил оппонента, сообщает РИА Новости.

Инцидент случился 12 октября около 21:00.

«Один из участников с ранением из, предположительно, травматического пистолета, был доставлен в медучреждение», — сообщил изданию сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Второго предполагаемого участника конфликта задержали и доставили в полицию. Обстоятельства происшествия выясняются.