РИАМО - 13 окт. В центре Москвы на Большой Ордынке произошел конфликт между посетителями ресторана, один из них открыл стрельбу и ранил оппонента, сообщает РИА Новости.
Инцидент случился 12 октября около 21:00.
«Один из участников с ранением из, предположительно, травматического пистолета, был доставлен в медучреждение», — сообщил изданию сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
Второго предполагаемого участника конфликта задержали и доставили в полицию. Обстоятельства происшествия выясняются.
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