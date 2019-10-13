РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Подольский спортсмен стал бронзовым призером открытого турнира по дзюдо «Сильное поколение» в Троицке, сообщается в группе «МУ СШ «Весна» в соцсети «ВКонтакте».

В Троицке 12 октября прошел II открытый турнир по дзюдо «Сильное поколение» среди мальчиков 2007-2008 и 2009-2010-2011 годов рождения.

«В соревнованиях принимал участие и спортсмен горокруга, воспитанник спортивной школы «Весна». Так, по итогам турнира Виктор Сурков завоевал бронзу в весовой категории 42 килограмма. Поздравляем», - говорится в сообщении.