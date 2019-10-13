РИАМО - 13 окт. Со дня открытия павильона МЦД, которое состоялось девять месяцев назад, его посетили 150 тысяч человек, со дня открытия ежедневное количество посетителей выросло в два раза, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Чем ближе запуск Московских центральных диаметров, тем больше будущих пассажиров интересуются проектом и приходят в павильон за консультацией. Важно, что многие из посетителей приходят уже «подготовленными», они много знают о проекте, и сейчас их интересует уже не общая информация, а конкретные маршруты, станции и стоимость проезда», — говорится в сообщении.

В павильоне проводят встречи по вопросам тарифной политики, культурно-образовательные мероприятия. В сентябре здесь прошли «Транспортные субботы школьника», также павильон стал площадкой «Ярмарки вакансий». На прошлой неделе это мероприятие посетили около тысячи человек. Также здесь выступают участники проекта «Музыка в метро».

Павильон является популярным местом и у иностранных туристов. Здесь успели побывать гости из США, Англии, Франции, Испании, Италии, Индии, Китая и многих других стран.

В павильоне МЦД можно узнать о проекте диаметров, сроках запуска, тарифах, построить новые маршруты, а также посмотреть макет поезда «Иволга».