РИАМО - 13 окт. В столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково утром в воскресенье задержали и отменили 24 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Больше всего рейсов задержали в Домодедове — 13. Также в этой авиагавани отменили три рейса. Во Внукове задержали три рейса, в Шереметьеве задержаны пять рейсов.

В подмосковном аэропорту Жуковский прилеты и вылеты осуществляются по расписанию.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.

В воскресенье в Московском регионе ожидаются небольшие дожди и ветер порывами до 17 метров в секунду.