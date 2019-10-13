РИАМО - 13 окт. В Сергиево-Посадском городском округе обнаружили труп мужчины с ножевыми ранениями, по подозрению в убийстве задержали знакомого погибшего, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Тело нашли днем 12 октября в Краснозаводске в квартире на улице 50 лет Октября. Погибший 1982 года рождения.

«За совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Сергиев Посад мужчина 1965 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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