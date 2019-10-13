РИАМО - 13 окт. Ветер порывами до 17 метров в секунду, до плюс 13 градусов и небольшие дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Дождей станет меньше, но порывистый ветер еще сохранится. В облаках появятся просветы и местами не исключен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 11-13, по области плюс 8-13 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западный 5-10 метров в секунду, местами порывами 12-17 метров в секунду. Давление повысится и в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 70-75%.

«Несмотря на то, что метеорологические параметры, в общем-то, характерны для московской осени, многие чувствуют себя не комфортно. Осенняя погода в той или иной степени оказывает влияние практически на всех, как метеозависимых, так и не реагирующих на погоду, людей старшего возраста, молодых и детей, так как наш организм вынужден также перестраиваться, приспосабливаться, а значит, могут нарушаться биологические ритмы», - предупреждают синоптики.

Все это сопровождается усталостью, снижением физических и умственных сил, появляется постоянное и стойкое чувство сонливости.