РИАМО - 13 окт. Пять человек погибли, еще пять пострадали в ДТП в подмосковной Кашире при лобовом столкновении двух автомобилей, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«В 03:15 13 октября от очевидца в службу 112 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Кашире, 134 километр ФАД М-6 «Каспий», в районе деревни Каменка. В результате нарушения правил дорожного движения (предположительно, выезд на полосу встречного движения) произошло лобовое столкновение легковых автомобилей «Лада Приора» и Hyundai Solaris, - говорится в сообщении.

Из пяти пострадавших двое детей, еще один ребенок в числе погибших.

Движение на автодороге было ограничено по одной полосе, розлива топлива нет. На месте работала следственная группа. Причины ДТП устанавливаются.

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