РИАМО - 12 окт. По итогам 17-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в топ пять матчей по посещаемости в субботу попала игра между командами «Химки» и «Мордовия», говорится в сообщении пресс-службы туристического портала «ТурСтат».

«В первую пятерку по посещаемости в туре вошли матчи в Волгограде, Москве, Иванове, Химках и Томске. На матче в Химках между футбольными клубами «Химки» и «Мордовия», завершившемся со счетом 4:0, присутствовали 3,5 тысячи зрителей», - говорится в сообщении.

Матч в Волгограде посетили 16 тысяч 109 человек, игру в Москве - 6 тысяч 233 зрителя, матч в Иванове - 4,8 тысячи.

Всего 620 тысяч зрителей посетили матчи 17 туров ФНЛ этого сезона. В среднем, на матче ФНЛ побывало 3,6 тысячи человек.