РИАМО - 12 окт. С июля жители Волоколамского городского округа отправили свыше 200 обращений, сообщающих о заросшей борщевиком территории, все заявки были отработаны, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Муниципальный земельный контроль городских округов Подмосковья продолжает работу по борьбе с борщевиком Сосновского. Кроме проведения плановых и рейдовых осмотров земельные инспекторы выезжают на участки по обращениям граждан.

«Земельные инспекторы Волоколамского округа получили более 200 обращений от граждан по борщевику Сосновского с июля текущего года. Общая площадь заражения растением составила более 610 гектаров. Инспекторы составили 91 протокол об административном правонарушении за непроведение превентивных мер. Штрафы превысили 404 тысячи рублей», - говорится в сообщении.

Собственникам 30 земельных участков объявлены предупреждения. Остальные правообладатели провели необходимые меры по удалению опасного растения.

Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган уточнил, что истребление борщевика в регионе стоит на особом контроле из-за угрозы здоровью и жизни людей. Работа ведется сразу несколькими ведомствами, муниципальными образованиями на местах и неравнодушными жителями, которые информируют об опасном растении через «Добродел» и соцсети.

«Важно, чтобы каждый правообладатель осознавал ответственность за то, что происходит на его участке, и вовремя принимал меры. Правообладатели земельных участков обязаны истреблять борщевик Сосновского на земельных участках, которыми владеют или арендуют, а муниципальные земельные инспекторы теперь имеют право привлекать к административной ответственности за непроведение мероприятий по его удалению», - добавил Коган.

По данным Минсельхозпрода, на сегодняшний день в Московской области выявлено порядка 14,7 тысячи контуров земель, на которых обнаружен борщевик Сосновского. Их площадь превышает 56 тысяч гектаров.

Борщевик Сосновского – опасное сложноистребимое растение. Сок борщевика, попавший на кожу, под действием ультрафиолета вызывает сильные ожоги, а при попадании в глаза - ожог роговицы, а впоследствии – слепоту.

Штрафы за непроведение мер по удалению борщевика для физлиц составляют 2-5 тысячи рублей, для должностных лиц – 20-50 тысяч рублей, а для юрлиц - 150 тысяч - 1 миллион рублей.