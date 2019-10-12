РИАМО - 12 окт. В субботу утром скоропостижно скончался почетный настоятель Троицкого храма поселка Назарьево Одинцовского городского округа архимандрит Нестор (Жиляев), сообщается на сайте Московской епархии РПЦ.

«Отпевание архимандрита Нестора (Жиляева) состоится 16 октября в Успенском храме Новодевичьего монастыря по окончании Божественной литургии. Начало Божественной литургии в 09:00», - говорится в сообщении.

Архимандрит Нестор (Александр Николаевич Жиляев) родился 13 марта 1955 года в Москве. В 1972 году он окончил среднюю школу, в 1975 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию. Он проходил стажировку в институте Боссэ в Швейцарии, служил в Новодевичьем монастыре Москвы.

В 1998 году отец Нестор направлен в распоряжение митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

За время его служения в должности благочинного Одинцовского церковного округа было открыто более 20 новых приходов, построено и восстановлено 40 храмов и часовен, возведен один из лучших в Московской епархии православный социально-культурный центр, поднята на высокий уровень работа с молодежью и образовательными учреждениями, укреплено взаимодействие с воинскими подразделениями и силовыми структурами.