РИАМО - 12 окт. После столкновения трех автомобилей на трассе Кашира - Ненашево в больницу доставили пять человек, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы регионального министерства здравоохранения.

В субботу на трассе Кашира - Ненашево столкнулись три автомобиля, один человек погиб. Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

«В результате ДТП в Кашире пострадали пять человек. Один погиб, четверо были доставлены в Ступинскую больницу. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое. Им оказывается вся необходимая помощь», - сказал собеседник агентства.

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