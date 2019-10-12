РИАМО - 12 окт. Спортсмены из Московской области завоевали шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали на чемпионате Центрального федерального округа по плаванию в Смоленске, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Золото завоевала Анна Чернышева в заплыве на 200 метров, также первой стала Елена Шелобанова в заплыве на 400 метров, еще одна медаль высшей пробы в заплыве на 50 метров вольным стилем досталась Елизавете Мельниковой. В заплыве комплекс «четыре на 50 метров» первыми также стали представители Подмосковья — Анастасия Макарова, Мельникова и Шелобанова.

«Представительницы региона вновь отметились россыпью наград в различных заплывах. Наши пловчихи проявили себя и в индивидуальных заплывах, и в командном. В целом выступление на чемпионате в Смоленске выдалось богатым на награды. Практически каждый день представители Подмосковья поднимались на пьедестал почета. Мои поздравления!» - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.