РИАМО - 12 окт. Полицейские задержали грабителя, который вырвал сумку у пенсионерки на улице Генерала Карбышева в столице, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

В отдел полиции поступило сообщение от 67-летней пенсионерки. Она сообщила, что неизвестный мужчина вырвал у нее сумку с деньгами, когда она шла по улице. Грабитель скрылся.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий на проспекте Маршала Жукова оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого – 34-летнего мужчину», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».