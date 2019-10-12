РИАМО - 12 окт. Видеоролик с нападением на звезду телешоу «Дом-2» Марго Овсянникову на корпоративе опубликовали в интернете.

На видео видно, как одна из женщин подбегает к Овсянниковой, танцующей у сцены, со стороны зрителей, хватает певицу за волосы и пытается ударить головой об сцену.

«А вот оказывается зрители не спят, успели запечатлеть момент! @jerry.ez твою песню я запомню надолго», - подписала Овсянникова выложенное в своем аккаунте в Instagram видео.

Овсянникова хочет подать в суд на нападавшую, личность женщины в настоящий момент выясняется.

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