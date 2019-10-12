РИАМО - 12 окт. Неизвестный похитил автомобиль Toyota Camry стоимостью порядка 2,5 миллионов рублей от дома в Балашихе, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«11 октября в 10:35 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина с заявлением о том, что с 22:00 10 октября по 08:00 11 октября от дома №13 по улице Бояринова микрорайона Новое Павлино в Балашихе неизвестный похитил его автомашину Toyota Camry 2019 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба составила свыше 2,46 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.