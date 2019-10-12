РИАМО - 12 окт. На корпоративе неназванной компании была избита звезда «Дома-2» Марго Овсянникова, на девушку напала неизвестная участница мероприятия, сообщает Федеральное агентство новостей.

Овянникова принимала участие в корпоративе в качестве приглашенной звезды, нападение на нее было совершено после выступления.

«После своего выступления на корпоративе звезда осталась ждать коллегу, который еще выступал. Овсянникова пританцовывала перед сценой и снимала выступление на видео, когда к ней сзади подошла женщина и повалила на пол», - говорится в сообщении.

Неизвестная нанесла несколько ударов певице, схватила ее за волосы и даже попыталась ударить ее головой об сцену.

После инцидента звезду «Дома-2» отвезли в больницу. По словам ее продюсера, она намерена подать в суд на нападавшую, личность который в настоящий момент выясняется.

Видео с избиением участницы «Дома‑2» попало в Сеть>>