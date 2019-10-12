РИАМО - 12 окт. Роспотребнадзор рассказал о привычках и продуктах, от которых следует отказаться или снизить потребление для уменьшения возможности заболеть раком, сообщается на сайте ведомства.

Около 30% всех случаев онколигии связаны с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и алкоголя.

«Для профилактики онкологических заболеваний следует отказаться от курения и алкоголя, снизить количество красного мяса в рационе или заменить его мясом птицы или рыбой. Согласно исследованиям употребление рыбьего жира может снижать риск возникновения новообразований», - говорится в сообщении.

Также россиянам посоветовали употреблять в пищу больше овощей и фруктов, так как пищевые волокна обладают онкопротективным эффектом.

Специалисты предупреждают, что на развитие рака влияет употребление продуктов глубокой переработки (колбасы, наггетсы, пицца и другие). Кроме того, с ожирением и избыточной массой тела связано развитие новообразований в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках.

Онкология является второй из основных причин смерти в мире. В прошлом году от рака умерли 9,6 миллиона человек. Наиболее распространёнными видами рака являются: рак легких (2,09 миллиона случаев смерти), рак молочной железы (2,09 миллиона случаев), рак толстой и прямой кишки (1,8 миллиона случаев), рак предстательной железы (1,28 миллиона случаев), рак кожи (немеланомный) (1,04 миллиона случаев) и рак желудка (1,03 миллиона случаев).