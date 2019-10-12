РИАМО - 12 окт. Специалисты начали разрабатывать проект реставрации корпуса Физического института имени П.Н. Лебедева на Ленинском проспекте в столице, его здание является объектом культурного наследия регионального значения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Физический институт имени П.Н. Лебедева играет важную роль в градостроительной композиции Ленинского проспекта. Главное здание института имеет симметричную форму и расположено в глубине участка. Центральный вход украшает высокий портик с колоннами. Помимо архитектурных достоинств, Физический институт знаменит своей историей», - сказал руководитель городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В рамках подготовки проекта реставрации специалистами будут проведены историко-архивные и библиографические исследования. Они изучат все инженерно-технические особенности здания и опишут будущие архитектурные и конструктивные решения. Также в проектной документации будет отражен целый перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

После согласования проекта с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение работ.

Физический институт имени П.Н. Лебедева был основан в 1934 году академиком Вавиловым. Комплекс спроектировали под руководством академика Алексея Щусева.