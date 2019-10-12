РИАМО - 12 окт. Все желающие смогут принять участие в пятом онлайн-чемпионате по скоростному набору текста «Правильно и быстро», который стартует в столице в следующем месяце, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Турнир пройдет в два этапа. На первом участникам предстоит зарегистрироваться на сайте проекта, где размещены тексты для набора. Количество попыток неограниченно — засчитывается лучшая», - говорится в сообщении.

В очный тур весной пройдут лучшие по сумме набранных баллов. Победителя чемпионата определят в апреле.

В прошлом году был установлен рекорд по скорости печатания - 641 символ в минуту. У участников чемпионата есть шанс его побить.

«На странице турнира есть специальные тренажеры, которые помогут подготовиться к чемпионату. Заочный тур стартует 4 ноября», - уточняется в материале.

Проект «Правильно и быстро» возник в 2015 году. Его участникам доступны тренажеры для отработки навыков скоростной печати и методические рекомендации по обучению слепому методу набора текста, которые можно использовать как для самостоятельного обучения, так и на уроках. Также в рамках проекта проводится онлайн-соревнование.