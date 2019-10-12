РИАМО - 12 окт. В Москве приступили к последнему финальному этапу работ по реконструкции газопровода-дюкера «Автозаводский», всего в городе планируется обновить 13 подобных объектов, расположенных под Москвой-рекой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Первые пилотные проекты — дюкеры «Автозаводский», «Даниловский», «Кутузовский» — показывают, что мы находимся на правильном пути. Проводится сложная инженерная работа в достаточно короткие сроки», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В столице уже обновили все опорные газовые станции, а реконструкция дюкеров — это следующий этап работ. Дюкеры очень важны для снабжения города. Так, например, с помощью «Автозоводского» топливо подают на тепловые станции, а также на промышленные и коммунально-бытовые объекты в центральных, южных и юго-восточных районах столицы.

В рамках реконструкции дюкера «Автозаводский» проложен подводный тоннель, который находится на глубине более 10 метров под Москвой-рекой. Протяженность газопровода составила 313 метров.

«Такое инженерное решение имеет ряд преимуществ. Прежде всего это безопасность и надежность — мы исключаем риск повреждения трубопровода из-за физического износа металла, а также экономичность — снижение эксплуатационных затрат за счет строительства газопроводов, не требующих периодических подводно-технических обследований и ремонтов. Срок службы таких газопроводов составляет более 40 лет», - пояснил генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

Работы ведутся без отключения потребителей от газоснабжения. Обновленные дюкеры снабжаются системой контроля загазованности среды, работу которых можно контролировать работу с центрального диспетчерского пункта. После обновления на газовых сетях также появляются автоматизированные запорные устройства, благодаря которым можно менее чем за две минуты перекрыть подачу газа на проблемном участке.

По словам Бирюкова, переустройство коммунальных систем ведется во всем комплексе городского хозяйства, а работа включает цифровизацию и автоматизацию всех процессов. Главная задача — повышение надежности коммунальных систем Москвы.