РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 14 окт. Представитель министерства имущественных отношений Московской области в понедельник проведет прием граждан в подмосковных Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«14 октября в общественной приемной органов исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Котельники состоится прием граждан представителем министерства имущественных отношений Московской области», – говорится в сообщении.

Прием начнется в 10:00 и будет проходить по адресу: микрорайон Белая Дача, дом №62, кабинет 12. Подробности можно узнать по телефону: 8(495)554-04-07.