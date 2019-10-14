РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 окт. В микрорайоне Климовск Подольска временно отключат свет в пяти домах в понедельник, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее информировали Подольские электрические сети, на понедельник запланированы работы в микрорайоне Климовск. В этот день с 13:00 до 17:00 электроэнергия не будет подаваться в квартиры многоквартирных домов по адресам: улица Ленина, дома №№28, 30; Октябрьский переулок, дома №№6, 8, 10.

Организация приносит извинения за доставленные неудобства.