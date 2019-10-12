РИАМО - 12 окт. В столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково вечером в субботу задержали и отменили 52 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Утром в субботу было отменено и задержано 38 прилетов и вылетов.

Больше всего отмен и задержек в Домодедове, 21 и 13 рейсов соответственно. Во Внукове задержали три рейса, еще один отменили. Также в аэрогавани Шереметьево задержаны 14 рейсов.

В подмосковном Жуковском прилеты и вылеты осуществляются по расписанию.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.

МЧС объявило на территории Московского региона в субботу экстренное предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду.