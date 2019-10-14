РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 14 окт. В подмосковном Дзержинском в понедельник стартует благотворительный сбор макулатуры, собранные средства пойдут на продукты для инвалидов городского отделения Всероссийского общества инвалидов, сообщается в группе в соцсети «ВКонтакте» общественного проекта «ПроАктивный город».

«Новый общегородской сбор макулатуры пройдет в Дзержинском с 14 по 19 октября. На полученные средства от сдачи макулатуры будут закуплены продукты для инвалидов Дзержинского отделения Всероссийского общества инвалидов», – говорится в сообщении.

Собранную макулатуру можно приносить по адресам: улица Лермонтова, дом №42, молодежный центр «Лидер» и улица Ленина, дом №9, МБУ «Угреша-Дзержинский».

«Призываем присоединиться к акции школы, детские сады, общественные объединения и прочие учреждения города», – заключается в сообщении.