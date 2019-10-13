РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 окт. На Певческом поле поселка Дубровицы подмосковного Подольска в воскресенье пройдет Цветаевский костер, посвященный 127-летию со дня рождения великой русской поэтессы Марины Цветаевой, сообщается в группе «Комитет по культуре и туризму» в соцсети «ВКонтакте».

Традиция Цветаевских костров зародилась в Тарусе, где жила Марина Цветаева вместе со своей семьей. Поэтесса родилась 8 октября, а в ближайшие к этой дате выходные проводят памятные мероприятия. Эстафету подхватил Подольск, где костер зажигают обожженной палочкой, которую привозят из тарусского костра.

«Программа начнется в поселке Дубровицы на Певческом поле возле памятного камня поэтессе в 13:00. Желающие смогут возложить цветы к памятному камню, который был установлен в 2011 году», – говорится в сообщении.

На мероприятии в Подольске обычно проводят панихиду по поэтессе, читают стихи, устраивают творческие представления. Артисты и просто интересные люди будут читать стихи Цветаевой, выступят творческие коллективы.

Идея монумента в Дубровицах схожа с памятным камнем Цветаевой, который находится в Тарусе. На камне в Подольске находится табличка с надписью: «Я знаю правду! Все прежние правды прочь! Не надо людям с людьми на земле бороться».

Сама Цветаева никогда не бывала в Дубровицах, но село однажды посетила ее родственница, заказавшая панихиду в храме иконы Пресвятой Богородицы «Знамение». Поэтому местные жители считают, что и в Дубровицах присутствует частица души великой русской поэтессы.