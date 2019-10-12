РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 окт. Пожарные потушили загоревшееся строение в поселке Томилино подмосковных Люберец, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 9:12 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Люберцы, поселение Томилино, микрорайон Птицефабрика.

«В 10:42 - ликвидация пожара. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

В тушении участвовали восемь единиц техники и 23 человека.