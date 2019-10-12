РИАМО - 12 окт. В национальном парке «Лосиный остров» в Балашихе прошел экологический фестиваль, на котором все желающие высадили сирень и липы, а также узнали, как получить энергию из яблок и картофеля, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Мероприятие организовано правительством региона, в нем приняли участие заместитель председателя правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин, директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Иван Шмаков, глава муниципалитета Сергей Юров, директор «Лосиного острова» Рустам Якубов, популярные исполнители Амчи и Анет Сай.

«В Московской области проводится огромное количество акций, посвященных экологии. Их организуют разные люди. Мы решили объединить всех людей и организации, увлеченные экологической повесткой, и провести большой фестиваль. В рамках фестиваля мы подготовили насыщенную программу, где каждый сможет найти себе что-то по душе», - отметил Куракин.

Для участников мероприятия организовали игру «Кто хочет стать экоинспектором». Также все желающие смогли «побывать» в научной шоу-лаборатории профессора Николя - узнать, как получить энергию из яблок и картофеля, в библиотеке - встретиться с «Хранимирами». А на мастер-классе Комлесхоза детей и взрослых научили делать кормушки.

Кроме того, у всех желающих была возможность записаться на экскурсию в экоцентр «Царская охота».

Для любителей активного образа жизни были организованы фитнес-зарядка, водный тир, соревнования по городкам, петанку и лапте. Посетителям предлагалось покататься на экотранспорте - велогибридах, электросамокатах и электроскутерах. Для малышей была подготовлена детская развлекательная программа, аква-грим.

Также на фестивале молодые дизайнеры представили коллекцию одежды из экологических материалов. На главной сцене прошел концерт с участием популярных исполнителей.

На фестивальном экомаркете гости смогли приобрести детские игрушки, предметы интерьера и изделия на основе «зеленых» технологий. В фуд-корте всем желающим предлагали попробовать экологически чистые продукты.

В деловой части программы был организован круглый стол на тему: «Экологическая политика: повестка, участники, инструменты». На нем обсуждались вопросы реализации национальных проектов в регионе, создания системы экомониторинга, вовлечения жителей в акции по уборке территорий.