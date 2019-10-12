РИАМО - 12 окт. В эти выходные на гастрономическом фестивале «Золотая осень» в Москве гостям предложат приобрести продукты со скидкой до 50%, среди самых продаваемых — мясная и рыбная продукция, деликатесы, фрукты и овощи, мед, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Под занавес «Золотой осени», 12 и 13 октября, приобрести продукты на фестивале можно будет со скидками до 50%! Специальные предложения ждут гостей не только на площадках «Московских сезонов» в центре и округах, но и на рынках, ярмарках и в магазинах-участниках фестиваля», - говорится в сообщении.

Например, на площади Революции на выходных можно купить рыбные консервы со скидкой от 20 до 40%, а также разные сорта меда и орехи со скидкой в 20%. Здесь со скидкой в 10% будут продавать овечьи сыры и рыбу горячего и холодного копчения, варенье и сушеные ягоды.

В то же время на Профсоюзной улице можно будет купить со скидкой в 50% юколу (сушено-вяленый деликатес) из кеты. На 30% дешевле можно будет купить рыбу на площади Юности в Зеленограде. А на улице Перерва предложат скидку на деликатесы из страусиного мяса и мед.

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