РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 окт. В подмосковном Подольске на международном фестивале «Рок в защиту животных» открылась выставка-пристройство кошек и собак - подопечных общества защиты животных «ЗооЩит», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».



В Доме культуры «Молодежный» в субботу открылся ежегодный благотворительный фестиваль «Рок в защиту животных», организованный обществом защиты животных «ЗооЩит». Программа началась с выставки-пристройства кошек и собак из приютов. Животных показывали на проекторе. Помимо этого, для детей проводили интерактивные игры, а для гостей лотерею.



«Это уже международный фестиваль. В этот день он проходит не только в Подольске, но и в 80 городах как России, так и других стран. В ходе мероприятия проводится сбор кормов для животных, а также рок-концерт с участием музыкального коллектива SweetPad, кавер-группы SEASON FIVE , группы «Дендрарий» и других. Ожидается, что фестиваль посетят свыше 150 человек», - сказала организатор фестиваля Дарья Курганова.



Фестиваль будет проходить до 20:00. Посетить его и послушать выступления творческих коллективов могут все желающие бесплатно.