РИАМО - 12 окт. Возгорание произошло в доме в поселке Елизаветино городского округа Электросталь, в результате пожара пострадали несколько человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В субботу в 15:38 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Электросталь, поселок Елизаветино, улица Южная, дом 1.

«В 16:10 - ликвидация пожара. Есть пострадавшие. Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, семь человек», - говорится в сообщении.