РИАМО - 12 окт. В поселке Нахабино городского округа Красногорск обнаружили тело мужчины без признаком насильственной смерти, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«11 октября в 13:44 в городском округе Красногорск, поселок Нахабино, улица Красноармейская без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 40-45 лет», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту следственный отдел по Красногорску ГСУ СК России по Московской области начал проверку.