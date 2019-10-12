РИАМО - 12 окт. Команда из Дмитровского городского округа приняла участие во второй ежегодной военно-патриотической игре «Наша сила в единстве», проходившей на базе Российского университета спецназа в городе Гудермес Чеченской Республики, говорится в сообщении городского округа.

«По итогам игры наша команда по сравнению с прошлым годом выступила намного лучше и поднялась с 11-го на шестое место. Лидерами второй год подряд стали ребята из Брянска, Малоярославца и Грозного», - говорится в материале.

Участие в мероприятии принимали старшеклассники из городов Союза воинской славы России. Они состязались в 15 номинациях, в том числе в строевой подготовке, исторической викторине, военизированной эстафете, стрельбе из лука и метании гранаты, а также в беге по пересеченной местности с двумя огневыми рубежами и так далее.

«Костяк нашей сборной в этом году составили ребята из Рогачевского военно-патриотического клуба «Русич» и кадеты из Синьковской школы №1, в команду вошел ученик из Деденево, а возглавил ребят старший команды Андрей Чумаков. Готовили нашу команду инструктора «Боевого Братства» Александр Некрасов, Евгений Сыроежкин и Алексей Коневцев», - отмечается в сообщении.

По итогам состязаний команда Дмитровского округа была удостоена кубка «За волю к победе» и диплома за активное участие.