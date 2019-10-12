РИАМО – 12 окт. Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный в Яхроме провел первую встречу со старостами окрестных сельских населенных пунктов, они обсудили вопросы благоустройства территории, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Встреча прошла без официальных регламентов, за чашкой чая. В ее рамках обсуждались вопросы взаимодействия между властью и жителями городского округа, чтобы обеспечивать оперативное решение проблем.

«Старосты в курсе всех местных проблем, знают все о состоянии дворов и дорог. А значит, могут подсказать, в каком направлении работать. Ведь цель у всех одна – улучшение качества жизни населения нашего округа. Вместе со старостами глава наметил основные территории для благоустройства», – говорится в сообщении.

Проводить подобные встречи в Дмитровском городском округе планируется на регулярной основе.

Всего на территории Московской области насчитывается более 3,5 тысячи старост, которые ведут свою деятельность в 37 городских округах.