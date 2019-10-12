РИАМО – 12 окт. В рамках благоустройства парка усадьбы Кривякино в городском округе Воскресенск будет создан амфитеатр, установлены скамейки, стилизованные под XVIII век, проложены пешеходные дорожки, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин посетил с рабочим визитом Воскресенск. Здесь реализуется проект по благоустройству парка при усадьбе Кривякино. Возродить городской парк планируется за два года в три этапа. Этот проект был инициирован губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

«Проект разработан с учетом исторической уникальности объекта и с бережным отношением к природе. Вся концепция поддерживает статус усадебного парка XIX века. Общая площадь объекта составляет 20,1 гектара. Работы предполагают реставрацию парковой территории и каскада прудов с очисткой дна и восстановлением береговой линии», – говорится в сообщении.

Функционально парк делится на три части. Первая – это историческая территория усадьбы с каскадом прудов. Здесь пройдут работы по реставрации и восстановлению дорожек приусадебной территории, установке элементов городской мебели по индивидуальным эскизам в стилистике Русской усадьбы XVIII века, устройство освещения.

Вторая часть – это территория, адаптированная под современное использование. Здесь предполагается разбить широкий променад, установить парковую сцену с сидениями по принципу амфитеатра, разместить зону аттракционов, зону детских игровых площадок, площадок для проведения различных мастер-классов, а также «город мастеров». Все оборудование и элементы благоустройства будут выполнены в исторической стилистике.

И еще один участок располагается вдоль Москвы-реки. Он периодически затопляется, поэтому одним из решений благоустройства может быть устройство деревянных настилов на свайных конструкциях.

«В сочетании с ландшафтной архитектурой, высадкой зеленых насаждений и устройством цветников с луговыми травами такое решение даст красивую прогулочную эко-зону. Также проектом предусмотрена благоустройство зоны пляжа», – добавляется в материале.

Общая протяженность пешеходных дорожек составит порядка 5,6 километра, площадь мощения 17 тысяч квадратных метров.