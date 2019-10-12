РИАМО - 12 окт. Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный в рамках объезда посетил Дмитровский медицинский колледж №4, он подарил активным студентам билеты на концерт группы «Сплин», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Колледж ведет подготовку по специальностям «Сестринское дело» и «Лечебное дело». В административно-учебном здании имеются 10 аудиторий, где проходит теоретическое и практическое обучение. Имеется компьютерный класс и библиотека с книжным фондом 3365 экземпляров книг.

«Основной практической базой является Дмитровская городская больница, а так же лечебные учреждения Яхромы. Сегодня здесь учатся более 350 студентов - будущих сотрудников амбулаторий и больниц. Ребята рассказали об учебе и перспективах трудоустройства. А чтобы лекции не казались рутиной, самым активным Илья Игоревич подарил билеты на грядущий концерт «Сплина», - говорится в сообщении.