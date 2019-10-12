РИАМО - 12 окт. СМС-предупреждения об усилении ветра порывами до 18 метров в секунду разослали жителям столицы от Главного управления МЧС России по Москве.

«ФГБУ Центральное УГМС: 12 октября в Москве ожидается усиление ветра порывами до 18 метров в секунду. Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями», – говорится в сообщении.

Граждан попросили соблюдать внимательность и осторожность на улицах, не оставлять детей без присмотра.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение из-за прогнозируемого усиления ветра в столице с порывами от 13 до 18 метров в секунду.