РИАМО - 12 окт. В Подмосковье стартовала экологическая акция «Дай яблокам второй шанс!», в рамках которой садоводы и дачники региона могут отправить избытки урожая яблок на переработку, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

«С одной стороны, урожай яблок – хорошая новость, витамины, железо, однако урожай яблок в Подмосковье стал причиной повышенной замусоренности общедомовых контейнеров и контейнерных площадок, дачники вынуждены просто выбрасывать гнилые яблоки в серые баки для органических отходов, они занимают много места и плохо пахнут, создавая неудобства горожанам», - сказал Хромушин.

Для того, чтобы решить данную проблему в регионе проводится экологическая акция «Дай яблокам второй шанс!».

«К нам поступают жалобы, поэтому совместно с региональными операторами мы приняли решение провести в течение октября целевую экоакцию «Дай яблокам вторую жизнь!», направленную на прямой сбор избытка яблок у садоводов. Для этого мы организовали специальные брендированые мусоровозы, они уже начали курсировать по маршрутам ряда СНТ», - отметил Хромушин.

По его словам, яблоки, которые будут собраны в рамках акции, направят на вторничную переработку для сельхознужд. Так, плоды пойдут на корм свиньям или на компост. Он также подчеркнул, что таким образом будет собрано не менее 100 тонн отходов.

В рамках акции разработан специальный удобный для дачников маршрут движения спецтранспорта, а также организован объезд мобильных пунктов сбора и крупных контейнерных площадок. Узнать подробнее о пунктах сбора и графике объезда жители Подмосковья могут на сайте своего регионального оператора или у председателей СНТ.

Акция по сбору яблок проходит впервые. Но ранее в Подмосковье уже организовывали экоакции по сбору нетрадиционных и негабаритных коммунальных отходов. Так, прошлой зимой прошла акция «Подари своей елке вторую жизнь!». Акция по сбору яблок будет длиться до конца октября, а в будущем станет ежегодной.

С начала года Подмосковье перешло на раздельный сбор ТКО. Уже более 60% населения Московской области перешли на раздельный сбор коммунальных отходов, благодаря чему с начала этого года более 1 миллиона тонн отходов были направлены на вторичную переработку.

С начала года по новому стандарту в регионе установили более 63 тысяч контейнеров, в том числе 15 тысяч синих баков. Работа в этой области продолжится, планируется установить еще около 30 тысяч контейнеров, в том числе 24 тысячи синих. Всего в рамках нового подхода к обращению с отходами появится около 95 тысяч контейнеров нового образца.